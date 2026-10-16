VIDEO: जड़ी-बूटी की आड़ में पटाखा सामग्री का कारोबार, दस कुंतल कच्चा माल बरामद

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सारनाथ के पैगंबरपुर में हुए मकान विस्फोट के बाद कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार रात गोला दीनानाथ में दो मकानों पर छापा मारकर करीब दस कुंतल आतिशबाजी बनाने की सामग्री बरामद की। कारोबारी राजेश गुप्ता उर्फ राजू को हिरासत में लिया गया है। पुलिस के अनुसार, जड़ी-बूटी कारोबार की आड़ में पटाखा सामग्री मंगाकर आसपास के जिलों के कारोबारियों को बेचने की आशंका है। सामग्री चेन्नई से मंगाए जाने की बात सामने आई है। पुलिस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है।

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