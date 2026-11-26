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वाराणसी। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 14 से 27 नवंबर तक आयोजित भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला (IITF-2026) में बनारस रेल इंजन कारखाना (बरेका) के लोकोमोटिव मॉडल आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। भारतीय रेल मंत्रालय की ओर से लगाए गए मंडप में बरेका के WAP-7 यात्री इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव और WAG-9 मालवाहक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ निर्यात किए जाने वाले इंजनों के मॉडल प्रदर्शित किए गए हैं। ये मॉडल बरेका की तकनीकी दक्षता, आधुनिक विनिर्माण क्षमता और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय रेल की बढ़ती पहचान को दर्शा रहे हैं। इस वर्ष मेले की थीम ‘विकास भी, विरासत भी’ रखी गई है। भारतीय रेल मंडप में रेलवे की गौरवशाली विरासत, विकास यात्रा, आधुनिक तकनीक और भविष्य की योजनाओं को प्रदर्शित किया गया है। मंडप के माध्यम से देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में भारतीय रेल की भूमिका को भी दर्शाया जा रहा है। भारतीय रेल मंडप के बाहरी हिस्से में राजस्थान की स्थापत्य कला और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती जैसलमेर अमृत भारत स्टेशन की आकर्षक संरचना प्रदर्शित की गई है। इसमें पारंपरिक वास्तुकला के साथ आधुनिक यात्री सुविधाओं और तकनीक का समन्वय दिखाया गया है। इसके अलावा अंजी ब्रिज, न्यू डबल रेल लाइन मोकामा ब्रिज, बुलेट ट्रेन, वंदे भारत, अमृत भारत एक्सप्रेस और वंदे भारत स्लीपर के मॉडल भी प्रदर्शित किए गए हैं।

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