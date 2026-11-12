{"_id":"6af5a4077c195a66250a86a3","slug":"video-varanasi-beniyabagh-shopkeepers-protest-with-sp-workers-over-removal-of-structures-ahead-of-court-ordered-survey-2026-11-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"वाराणसी नगर निगम की कार्रवाई की आशंका में बेनियाबाग की 50 दुकानें बंद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

वाराणसी के बेनियाबाग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानदारों और नगर निगम के बीच विवाद फिर गरमा गया है। 21 नवंबर को कोर्ट कमीशन के सर्वे का आदेश है, लेकिन 12 नवंबर को ही दुकानदारों को हटाए जाने की आशंका से तनाव बढ़ गया। विरोध में 50 दुकानदारों ने कॉम्प्लेक्स में ताला लगा दिया और समाजवादी पार्टी के नेता किशन दीक्षित सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ उनके समर्थन में पहुंचे।

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