चिंता: निजी नौकरियों की चयन प्रक्रिया में एआई बढ़ा सकता है भेदभाव, बीएचयू के अध्ययन में चेतावनी

निजी नौकरियों की चयन प्रक्रिया में एआई अनजाने में ही भेदभाव बढ़ा सकता है। इसका असर भारत में रोजगार के समान अवसरों पर पड़ सकता है। बीएचयू और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के संयुक्त अध्ययन में बताया गया है कि भारत की कॉरपोरेट कंपनियों में एआई आधारित एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम (एटीएस) और ऑटोमैटिक बायोडेटा स्क्रीनिंग टूल का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। 73 फीसदी बड़ी और 56 फीसदी मझली कंपनियां कई पदों पर नौकरियों के लिए एआई आधारित बायोडेटा का स्क्रीनिंग का इस्तेमाल कर रही हैं। इससे एग्लोरिद्म भेदभाव (बायस) का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि पुराने भर्ती आंकड़ों के आधार पर प्रशिक्षित होते हैं।

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