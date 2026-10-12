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वाराणसी: यूपीआई ट्रांजैक्शन पर एमडीआर चार्ज के विरोध में नीचीबाग डाकघर पर सपा का प्रदर्शन

किशन चौबे

Updated Mon, 12 Oct 2026 12:45 PM IST Updated Mon, 12 Oct 2026 12:45 PM IST







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वाराणसी के नीचीबाग डाकघर पर UPI भुगतान में MDR (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) शुल्क के विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने डिजिटल भुगतान पर शुल्क लगाए जाने के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। ... और पढ़ें

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