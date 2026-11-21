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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव और प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल शुक्रवार को आजमगढ़ पहुंचे। दोनों नेताओं का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जिलाध्यक्ष हवलदार यादव के नेतृत्व में स्वागत किया गया। इस दौरान दोनों नेताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार पर प्रदेश की कानून व्यवस्था, विकास और आरक्षण को लेकर गंभीर आरोप लगाए।

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