पीएम मोदी के आगमन से पहले नमो घाट पर बढ़ाई गई सुरक्षा, VIDEO

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वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को देखते हुए नमो घाट पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। घाट परिसर में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं। आने-जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। वीवीआईपी कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा जांच तेज कर दी गई है। अधिकारियों ने व्यवस्था का जायजा लेकर जरूरी निर्देश दिए हैं।

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