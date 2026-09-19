बीएचयू में रंगोली उत्सव का आयोजन, कुलपति ने की शिरकत

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वाराणसी में बीएचयू के हेलीपैड मैदान में राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की ओर से आयोजित रंगीलो उत्सव कार्यक्रम में कुलपति प्रोफेसर अजीत चतुर्वेदी का आगमन हुआ। अतिथियों ने दीप प्रज्ज्वलित किया। उन्होंने सभी लोगों का अभिवादन किया। कार्यक्रम में गाय की प्रजातियों के बारे में विस्तार से बताया गया।

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