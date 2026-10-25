नमो घाट पर ढोल-नगाड़ों के बीच होगा पीएम का स्वागत

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पीएम मोदी कुछ ही देर में नमो घाट पर पहुंचेंगे। पीएम के साथ रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अन्य कैबिनेट मंत्री एयर शो देखेंगे। वहीं पीएम के आगमन से पूर्व स्वागत के इंतजाम किए गए हैं। ढोल-नगाड़ों के साथ पीएम का स्वागत किया जाएगा।

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