लोलार्क षष्ठी पर काशी में उमड़ा आस्था का सैलाब, संतान प्राप्ति के लिए लगाई आस्था की डुबकी

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काशी के भदैनी मोहल्ले में लोलार्क षष्ठी पर्व पर बृहस्पतिवार की सुबह से लाखों दंपतियों व श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। देश के कोने-कोने से श्रद्धालुओं का भारी हुजूम उमड़ पड़ा है। संतान और पुत्र रत्न की अभिलाषा लिए लगभग दो लाख भक्त लोलार्क कुंड पहुंचे हैं। आस्था का आलम यह है कि बुधवार की रात 12 बजते ही कुंड में स्नान का सिलसिला शुरू हो गया, जबकि ज्योतिषियों के मुताबिक बृहस्पतिवार की सुबह 6:31 से 10:26 बजे तक पूजा-अर्चना और स्नान का सबसे शुभ काल है।

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