काशी विश्वनाथ मंदिर: नए सीईओ बने सत्यम मिश्रा, महाकुंभ में बेहतर प्रबंधन के लिए सीएम योगी ने किया था सम्मानित

प्रयागराज के एडीएम सिटी सत्यम मिश्रा श्रीकाशी विश्वनाथ ट्रस्ट के नए सीईओ होंगे। हरदोई निवासी सत्यम मिश्रा 2015 बैच के पीसीएस अधिकारी हैं। महाकुंभ में बेहतर प्रबंधन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन्हें सम्मानित भी किया था। सत्यम मिश्रा से पहले दो साल सात महीने तक विश्वभूषण मिश्रा सीईओ थे।

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सत्यम मिश्रा 2017 में पहली बार बरेली के डिप्टी कलेक्टर बने। उसके बाद 25 जुलाई 2022 तक इसी पद पर रहे लेकिन इस बीच तीन जिलों में तबादले हुए। वह बरेली के बाद गाजीपुर, महाराजगंज और चित्रकूट में डिप्टी कलेक्टर रहे।इसके बाद 26 जुलाई 2022 में रामपुर के सिटी मजिस्ट्रेट और एक सितंबर 2023 को मुरादाबाद में एडीएम रहे। पिछले साल छह जनवरी को प्रयागराज के एडीएम सिटी बने। पेपर लीक मामले को लेकर तीन महीने पहले प्रयागराज में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के सर्किट हाउस के कार्यक्रम को रोकने पर इनके साथ लंबी बहस हुई थी।सत्यम मिश्रा के पहले विश्वनाथ मंदिर के सीईओ रहे विश्वभूषण का तबादला उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में उपसचिव के पद पर किया गया है।