यूपी: 'मर जाओ', पति के इन शब्दों से नाराज महिला गंगा में कूदी, 14 घंटे बहने बाद 40 किमी दूर सुरक्षित मिली

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लगभग 14 घंटे तक पानी में बहकर वो 40 किलोमीटर दूर चुनार स्थित गंगा पुल के पास पहुंच गई। बुधवार की सुबह आठ बजे मल्लाहों ने उसे बाहर निकाला। पानी से निकलने के बाद महिला को होश आया। सूचना पर पहुंचे मायके वाले उसे अपने साथ ले गए। महिला के सकुशल मिलने पर पुलिस और परिवार ने राहत की सांस ली है। विज्ञापन मिर्जापुर के चील्ह में पति से इलाज के लिए रुपये नहीं मिलने से दुखी सुनीता देवी (38) मंगलवार की शाम छह बजे शास्त्री पुल से गंगा में कूद गई। पुलिस और गोताखोर देर शाम तक तलाश की, लेकिन पता नहीं चला।

कोतवाल नीरज पाठक ने बताया कि कटरा कोतवाली क्षेत्र के लोहिया तालाब छोटी बसही निवासी सुनीता देवी (38) का पति सूरज माली निषाद गुजरात में काम करता है। पति से विवाद के बाद मंगलवार की शाम छह बजे सुनीता शास्त्री पुल पर पहुंची और गंगा नदी में छलांग लगा दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची।





स्थानीय गोताखोरों की मदद से देर शाम तक नदी में तलाश की गई, लेकिन महिला का पता नहीं चला। अंधेरा होने से रात में तलाश अभियान रोकना पड़ा। बुधवार की सुबह पुलिस ने फिर खोजबीन शुरू कराई और एनडीआरएफ की टीम भी लगाई गई।

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पुलिस को करीब 8 बजे महिला के चुनार में मिलने की जानकारी मिली। गंगा की धारा में बहते हुए महिला करीब 40 किलोमीटर दूर चुनार पक्का पुल के पास पहुंच गई। वहां बैठे मल्लाह रामबाबू, गणेश और रंजित ने बहती हुई महिला को देखकर बाहर निकाला।





पानी से निकालने के बाद उसे होश आया। इसके बाद पुलिस और परिजनों को सूचना दी गई। चुनार पुलिस ने बताया कि महिला पति से विवाद के बाद पक्का पुल से गंगा में कूद गई थी। कछवां के बरैनी गांव स्थित मायके से पहुंचे परिजन महिला को साथ ले गए।

पति नकदी नहीं भेजते थे, सिर्फ खाने का सामान देते थे : सुनीता

सुनीता ने बताया कि पति गुजरात में रहते हैं। उसके तीन पुत्र और एक पुत्री हैं। पति गुजरात से सिर्फ राशन का पैसा देते थे। दवा आदि के लिए मांगने पर पैसे नहीं देते थे। उसे बुखार आया था । मंगलवार को दवा के लिए पैसे मांगे तो पति ने नहीं भेजे और कहा, ‘मर जाओ, मतलब नहीं है।’

इसके बाद पति ने फोन बंद कर लिया। बाद में उसने फोन कर मां से बात की। इसके बाद वह घर से निकली और शास्त्री पुल से गंगा में कूद गई। गंगा में बहते हुए वह कब चुनार पहुंची, उसे पता नहीं चला।