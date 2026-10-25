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देश की दूसरी स्लीपर वंदे भारत 31 अक्तूबर को बनारस से होगी रवाना; VIDEO
देश की दूसरी स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस 31 अक्तूबर को बनारस स्टेशन से रवाना होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस ट्रेन के संचालन से यात्रियों को आधुनिक सुविधाओं के साथ लंबी दूरी की यात्रा में सहूलियत मिलेगी। ट्रेन के शुभारंभ को लेकर रेलवे स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं।
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