देश की दूसरी स्लीपर वंदे भारत 31 अक्तूबर को बनारस से होगी रवाना; VIDEO

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देश की दूसरी स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस 31 अक्तूबर को बनारस स्टेशन से रवाना होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस ट्रेन के संचालन से यात्रियों को आधुनिक सुविधाओं के साथ लंबी दूरी की यात्रा में सहूलियत मिलेगी। ट्रेन के शुभारंभ को लेकर रेलवे स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं।

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