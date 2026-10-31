आधुनिक सुविधाओं के साथ आरामदायक सफर का अनुभव मिलेगा, VIDEO

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वाराणसी से नई दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का शुभारंभ बनारस रेलवे स्टेशन से होने जा रहा है। ट्रेन के संचालन से यात्रियों को आधुनिक सुविधाओं के साथ आरामदायक सफर का अनुभव मिलेगा। ट्रेन के अंदर की खूबसूरती, अत्याधुनिक सुविधाओं और यात्रियों के अनुभव को लेकर खास बातचीत की गई।

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