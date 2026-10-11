वाराणसी में चीनी मांझे से बुजुर्ग की मौत, VIDEO

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पतंगबाजी के सीजन में आसमान में उड़ रहा चीनी मांझा लोगों की जान पर भारी पड़ने लगा है। कज्जाकपुरा फ्लाईओवर पर रविवार सुबह चीनी मांझा से गर्दन कटने के कारण साड़ी कारोबारी सुनील कुमार गुजराती (55) की मौत हो गई। वह चौखंभा स्थित गोपाल मंदिर में दर्शन करने के बाद आशापुर स्थित अपने घर लौट रहे थे।

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