{"_id":"6ad31bc41461b20f760f56c3","slug":"video-devotees-flock-kashi-for-glimpse-goddess-kaalratri-2026-10-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"काशी में माता कालरात्रि के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नवरात्र के अवसर पर काशी में माता कालरात्रि के दर्शन-पूजन के लिए श्रद्धालुओं की आस्था उमड़ रही है। भक्तों ने मां के दरबार में पहुंचकर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और सुख-समृद्धि की कामना की। मान्यता है कि मां कालरात्रि अपने भक्तों को भय और संकट से मुक्ति दिलाती हैं। मंदिर परिसर में भक्तिमय माहौल बना रहा।

... और पढ़ें