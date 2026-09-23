राज्यसभा चुनाव में सीटों का हिसाब, सपा तीसरी सीट के लिए कैसे जुटाएगी वोट?

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यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए चुनाव की दुंदुभि बज चुकी है। एक सीट जीतने के लिए 37 विधायकों के मतों की जरूरत होगी। विधानसभा में मौजूदा संख्याबल के हिसाब से सपा दो सीट जीतने की ही स्थिति में है, क्योंकि तीसरी सीट जीतने के लिए उसे 16 अतिरिक्त वोट चाहिए। इसलिए भाजपा के खाते में 8 सीटों का जाना लगभग तय माना जा रहा है।

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