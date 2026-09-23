फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Students from other states to get a chance for pharmacy admissions from the fourth round; counselling begi

यूपी: फार्मेसी प्रवेश में दूसरे राज्य के छात्रों को चौथे चरण से मौका, काउंसिलिंग इस तारीख से शुरू; जानें अपडेट

Wed, 23 Sep 2026 06:34 PM IST
Akash Dwivedi डिजिटल डेस्क, लखनऊ
डिजिटल डेस्क, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Wed, 23 Sep 2026 06:34 PM IST
सार

उत्तर प्रदेश के पॉलीटेक्निक संस्थानों में प्रवेश काउंसिलिंग 25 सितंबर से शुरू होगी। पहले तीन चरणों में केवल प्रदेश के छात्रों को मौका मिलेगा, जबकि दूसरे राज्यों के पात्र अभ्यर्थी चौथे चरण से शामिल हो सकेंगे। चौथा चरण 17 अक्तूबर और पांचवां चरण 25 अक्तूबर से शुरू होगा। कक्षाएं 31 अक्तूबर से चलेंगी।

विज्ञापन
UP: Students from other states to get a chance for pharmacy admissions from the fourth round; counselling begi
प्रतीकात्मक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

प्रदेश के पॉलीटेक्निक संस्थानों में 25 सितंबर से शुरू हो रही प्रवेश काउंसिलिंग में शुरुआत के तीन चरण उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए ही होंगे। जबकि दूसरे राज्य के छात्रों को चौथे चरण से प्रवेश में मौका मिलेगा। चौथे चरण की प्रवेश काउंसिलिंग 17 अक्तूबर से शुरू होगी। जबकि इन प्रवेश लेने वाले छात्रों की पढ़ाई 31 अक्तूबर से शुरू होगी।

विज्ञापन


जीकप की ओर से जारी काउंसिलिंग कार्यक्रम के अनुसार चौथे व पांचवें चरण में अन्य राज्यों के पात्र अभ्यर्थी भी शामिल होंगे। इसमें संयुक्त प्रवेश परीक्षा (पॉलीटेक्निक) 2026 में शामिल ऐसे सभी गैर-आवंटित पात्र अभ्यर्थी, जो उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों से हैं, शामिल हो सकेंगे।
विज्ञापन

 

चौथे चरण की च्वाइस फिलिंग 17 से 20 अक्तूबर तक, सीट आवंटन 21 अक्तूबर तथा फ्रीज-फ्लोट विकल्प व सिक्योरिटी व काउंसिलिंग फीस जमा करने की प्रक्रिया 22 से 24 अक्तूबर तक होगी। इसी अवधि में फ्रीज अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन जिला सहायता केंद्रों पर किया जाएगा।

पांचवें चरण की च्वाइस फिलिंग 25 से 26 अक्तूबर तक और सीट आवंटन 27 अक्तूबर को होगा। सिक्योरिटी व काउंसिलिंग फीस जमा करने की प्रक्रिया 28 से 30 अक्तूबर तक निर्धारित है। इसमें फ्लोट विकल्प उपलब्ध नहीं होगा। सीट फ्रीज करने वाले अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन 28 से 30 अक्टूबर तक जिला सहायता केंद्रों पर किया जाएगा।

इन दो चरण में प्रवेशित सीट से नाम वापस लेने की प्रक्रिया 30 अक्तूबर को तथा पीआई रिपोर्टिंग 22 से 30 अक्तूबर तक निर्धारित की गई है। सत्र 2026-27 के लिए कक्षाएं 15 अक्तूबर से शुरू होंगी। काउंसिलिंग से संबंधित अन्य सूचनाएं व जानकारी परिषद के पोर्टल jeecup.admissions.nic.in पर उपलब्ध है। इन चरणों में प्रवेश पाने वाले छात्रों की फिजिकल रिपोर्टिंग 22 से 30 अक्तूबर तक होंगी। जबकि कक्षाएं 31 अक्तूबर से चलेंगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed