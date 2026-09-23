यूपी: फार्मेसी प्रवेश में दूसरे राज्य के छात्रों को चौथे चरण से मौका, काउंसिलिंग इस तारीख से शुरू; जानें अपडेट

चौथे चरण की च्वाइस फिलिंग 17 से 20 अक्तूबर तक, सीट आवंटन 21 अक्तूबर तथा फ्रीज-फ्लोट विकल्प व सिक्योरिटी व काउंसिलिंग फीस जमा करने की प्रक्रिया 22 से 24 अक्तूबर तक होगी। इसी अवधि में फ्रीज अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन जिला सहायता केंद्रों पर किया जाएगा।



पांचवें चरण की च्वाइस फिलिंग 25 से 26 अक्तूबर तक और सीट आवंटन 27 अक्तूबर को होगा। सिक्योरिटी व काउंसिलिंग फीस जमा करने की प्रक्रिया 28 से 30 अक्तूबर तक निर्धारित है। इसमें फ्लोट विकल्प उपलब्ध नहीं होगा। सीट फ्रीज करने वाले अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन 28 से 30 अक्टूबर तक जिला सहायता केंद्रों पर किया जाएगा।



इन दो चरण में प्रवेशित सीट से नाम वापस लेने की प्रक्रिया 30 अक्तूबर को तथा पीआई रिपोर्टिंग 22 से 30 अक्तूबर तक निर्धारित की गई है। सत्र 2026-27 के लिए कक्षाएं 15 अक्तूबर से शुरू होंगी। काउंसिलिंग से संबंधित अन्य सूचनाएं व जानकारी परिषद के पोर्टल jeecup.admissions.nic.in पर उपलब्ध है। इन चरणों में प्रवेश पाने वाले छात्रों की फिजिकल रिपोर्टिंग 22 से 30 अक्तूबर तक होंगी। जबकि कक्षाएं 31 अक्तूबर से चलेंगी।