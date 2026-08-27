जले ट्रांसफार्मर समय से न बदले जाने पर भड़के सपाई, कलेक्ट्रेट पहुंच किया प्रदर्शन; VIDEO

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जले ट्रांसफार्मर समय से न बदले जाने सहित अन्य समस्याओं को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रट में प्रदर्शन किया। अधिकारियों पर भाजपा के इशारे पर काम करने और विपक्षी दलों के नेताओं के फोन भी न उठाने का आरोप लगाया। डीएम को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी कि समस्याओं का शीघ्र निस्तारण नहीं हुआ तो वृहद आंदोलन किया जाएगा।

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