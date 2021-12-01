Sonebhadra News: हरियाणा में की युवक की हत्या, परिजनों को बगैर चेहरा दिखाए कर दिया अंतिम संस्कार
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 12:23 AM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 12:23 AM IST
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सोनभद्र/चोपन। चोपन थाना क्षेत्र के करगरा गांव के रहने वाले एक व्यक्ति की हरियाणा में हत्या कर दी गई। आरोप है कि पोस्टमार्टम के बाद शव गांव तो लाया गया लेकिन उसका चेहरा परिवार वालों को नहीं देखने दिया गया। हत्या की भी बात को छिपाकर आनन-फानन में अंतिम संस्कार कर दिया गया। चोपन पुलिस ने पांच माह पूर्व के घटना में पत्नी की तहरीर पर गांव के ही पांच व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इसरावती ने तहरीर में बताया है कि उसके पति रविंदर हरियाणा के जिंद में एलएंडटी कंस्ट्रक्शन कंपनी में कार्यरत थे। वहां 4 मार्च 2026 को उनकी हत्या कर दी गई। हरियाणा पुलिस ने शव का पंचनामा और पोस्टमार्टम कराया। इसके बाद गांव के ही राजधनी, जोगिंदर, रामजी, रामचंद और मीतापुर निवासी पन्नालाल शव को लेकर छह मार्च को करगरा आए। आरोप है कि शव लाने वाले लोगों ने उसे और उसके परिवार को पति का चेहरा तक नहीं देखने दिया और उसी दिन जबरन दाह संस्कार करा दिया। जब वह घटना के बारे में पूछने गई तो उसे गाली-गलौज कर भगा दिया गया। गत 20 अगस्त को जब उसने फिर से घटना के बारे में पूछताछ की तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की। धमकी दी कि अगर उसने कोई कार्रवाई की तो उसे भी उसी तरह जान से मारकर फेंक दिया जाएगा। प्रभारी निरीक्षक गोपाल जी गुप्ता ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।
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