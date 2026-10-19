{"_id":"6ad5bf7303cbeb84a20f4cca","slug":"video-25-vehicles-fined-during-navratri-in-sonbhadra-penalties-collected-2026-10-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोनभद्र में नवरात्र पर 25 वाहनों का चालान, वसूला जुर्माना; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अनपरा यातायात पुलिस ने रविवार को नवरात्र पर्व के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले 25 वाहनों का चालान किया। यह कार्रवाई श्रद्धालुओं और यात्रियों की सुरक्षा तथा सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई। पुलिस ने मनमाना किराया वसूलने, क्षमता से अधिक सवारियां बैठाने और सड़क पर अवैध पार्किंग करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ अभियान चलाया। नवरात्र में मंदिरों और बाजारों में भीड़ बढ़ने से यातायात पर दबाव रहता है। इसे देखते हुए यातायात पुलिस ने प्रमुख चौराहों और बाजारों के आसपास चेकिंग अभियान चला। कई पिकअप वाहनों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर क्षमता से अधिक सवारियां बैठाई जा रही थीं। रविवार शाम नेहरू चौक के पास विशेष जांच अभियान चलाया गया।

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