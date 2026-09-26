Video: सीतापुर में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, प्रमुख मार्गों पर गिरे पेड़, बड़े पैमाने पर फसलों का नुकसान

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लगातार हो रही बारिश से जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इमलिया सुल्तानपुर ल, लहरपुर, बिस्वा, सिधौली व अन्य स्थानों पर कई पेड़ गिर गए हैं। इस वजह से आवागमन बाधित है। इस बारिश ने किसानों को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। उड़द, धान व अन्य फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। धान की फसल पकने वाली थी, पंद्रह दिनों में किसान इस फसल को काट लेते लेकिन इस बारिश ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। वहीं, जिले में बिजली आपूर्ति भी लड़खड़ा गई है। नेपालापुर, एलिया, सिधौली, बिसवा और शहर में भी आपूर्ति लड़खड़ा गई है।

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