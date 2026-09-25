Sitapur News: कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे दवाओं के नाम

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सीडीओ डॉ. दीक्षा जोशी ने करीब दो माह पहले जिला अस्पताल का निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने एक मरीज का परचा देखा और उसे दी गई दवाओं की जानकारी ली। मरीज ने पेट दर्द और ऐंठन की शिकायत बताई थी, लेकिन परचे पर लिखी दवा की जांच करने पर वह बुखार की दवा निकली। इस पर सीडीओ स्टोर रूम पहुंचीं और कर्मचारियों से दवा के बारे में जानकारी ली। स्वास्थ्यकर्मियों ने बताया कि परचे पर चिकित्सक की लिखावट स्पष्ट नहीं होने के कारण दवा का नाम समझने में दिक्कत हो रही थी।इसके बाद मरीज की दवा बदलवाई गई। जिलाधिकारी डॉ. राजा गणपति आर भी जिले के सीएचसी और पीएचसी का लगातार औचक निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण के दौरान वह मरीजों के परचे भी देखते हैं। कई बार परचे पर लिखी दवाओं के नाम स्पष्ट नहीं होने के कारण उन्हें भी दवा पहचानने में परेशानी हुई।इसे गंभीरता से लेते हुए उन्होंने सीएमओ डॉ. सुखरंजन समद्दर को निर्देश दिए कि सभी चिकित्सक परचे पर दवाओं के नाम कैपिटल लेटर में स्पष्ट रूप से लिखें। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इससे मरीजों को दी गई दवा की जानकारी आसानी से मिल सकेगी और दवा वितरण में होने वाली किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति को कम किया जा सकेगा।दिए गए हैं निर्देशसभी सीएचसी और पीएचसी प्रभारियों को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तत्काल प्रभाव से व्यवस्था लागू कर दी गई है। चिकित्सकों को परचे पर दवाओं के नाम स्पष्ट और कैपिटल लेटर में लिखने के लिए कहा गया है।डॉ. सुखरंजन समद्दर, सीएमओ