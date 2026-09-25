Sitapur News: लापता युवक का शव नदी में उतराता मिला

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थानाध्यक्ष प्रभात कुमार गुप्ता के अनुसार विपिन कुमार 23 सितंबर को किसी बात से नाराज होकर घर से कहीं चले गए थे। तलाश के बाद भी पता न चलने पर बृहस्पतिवार को उनके पिता रामकुमार ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। शुक्रवार शाम पुलिस टीम पिसावां-कुतुबनगर मार्ग पर गश्त कर रही थी।इसी दौरान पन्हैया पुल के पास कठिना नदी के किनारे एक बाइक दिखाई दी। बाइक विपिन की होने की आशंका पर पुलिस ने आसपास तलाश शुरू की। तलाशी के दौरान विपिन का शव नदी में शव मिला। स्थानीय गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। विपिन तीन भाइयों में दूसरे नंबर के थे। उनके परिवार में पत्नी के अलावा दो बेटे और एक बेटी हैं।