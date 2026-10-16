{"_id":"6ad1c74c4134fdb40c0c1dd3","slug":"video-video-kalhaugdha-sa-parahara-kara-bjaraga-mahal-ka-hataya-bhataja-para-aarapa-harasata-ma-lya-gaya-2026-10-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: कुल्हाड़ी से प्रहार कर बुजुर्ग महिला की हत्या, भतीजे पर आरोप, हिरासत में लिया गया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
VIDEO: कुल्हाड़ी से प्रहार कर बुजुर्ग महिला की हत्या, भतीजे पर आरोप, हिरासत में लिया गया
सीतापुर। कमलापुर थाना क्षेत्र के सुजौलिया गांव में शुक्रवार को 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला की कुल्हाड़ी से प्रहार कर हत्या कर दी गई। वारदात का आरोप गांव के ही रहने वाले महिला के भतीजे प्रदीप उर्फ शंभू पर है। घटना के समय महिला के परिजन खेतों की ओर गए हुए थे। हत्या की सूचना से गांव में सनसनी फैल गई। आरोपी को हिरासत में लिया गया है।
सुजौलिया गांव निवासी रामदेवी (60) पत्नी श्रीराम घर पर थीं। इसी दौरान उनके भतीजे प्रदीप उर्फ शंभू पुत्र घनश्याम ने कथित तौर पर उन पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले में रामदेवी की मौत हो गई। घटना के समय परिवार के अन्य सदस्य खेतों की ओर गए हुए थे।
ग्रामीणों के मुताबिक, आरोपी मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जाता है। वह घर से भी बहुत कम बाहर निकलता था। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।