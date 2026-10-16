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सिद्धार्थनगर: दुर्गा पूजा और विसर्जन को लेकर डुमरियागंज में फ्लैग मार्च

अनुराग रंजन

Updated Fri, 16 Oct 2026 09:17 AM IST Updated Fri, 16 Oct 2026 09:17 AM IST







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सिद्धार्थनगर में शारदीय नवरात्रि, दुर्गा पूजा और प्रतिमा विसर्जन को देखते हुए जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पर्याप्त पुलिस बल के साथ डुमरियागंज कस्बे में फ्लैग मार्च और पैदल गश्त की। इस दौरान त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। ... और पढ़ें

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