{"_id":"6ae8909783d531749e010204","slug":"video-officials-hold-meeting-in-siddharthnagar-to-review-ongoing-self-enumeration-process-for-census-2026-11-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"सिद्धार्थनगर: स्वगणना को लेकर अधिकारियों की बैठक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सिद्धार्थनगर के कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को जनगणना के तहत चल रही स्वगणना प्रक्रिया को लेकर बैठक हुई। इसमें मुख्य विकास अधिकारी बलराम सिंह ने स्वगणना के संबंध में जानकारी दी और प्रक्रिया की प्रगति से अवगत कराया। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे।

... और पढ़ें