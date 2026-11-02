Siddharthnagar News: हिमपात में फंसे छह भारतीय पर्यटकों को सुरक्षित निकाला

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खुनुवां। नेपाल के कर्णाली प्रदेश के डोल्पा जिले में भारी हिमपात के कारण दानीगढ़ में कई दिनों से फंसे छह भारतीय पर्यटकों को सोमवार सुबह हेलिकॉप्टर से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सभी पर्यटकों को जिला मुख्यालय दुनै पहुंचाया गया है। पर्यटकों के सुरक्षित निकाले जाने के बाद जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है।जिला प्रशासन कार्यालय डोल्पा की प्रमुख जिला अधिकारी जुनु हमाल ढकाल के अनुसार, भारतीय पर्यटक शे-फोक्सुंडो झील का भ्रमण करने के बाद अपर डोल्पा की यात्रा पर निकले थे। इसी दौरान कई दिनों से लगातार हो रही भारी बर्फबारी के कारण वे शे-फोक्सुंडो गांवपालिका-8 स्थित दानीगढ़ में फंस गए थे। भारी हिमपात के कारण क्षेत्र में आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो गया था।सोमवार सुबह हेलिकॉप्टर की मदद से सभी छह पर्यटकों का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। उद्धार किए गए पर्यटकों में मोमिता हल्दर, पियाली कोले, जाजला त्रिभुवन कुमार, आदित्य सिंह, डिप्लिना विश्वास और राजेश डी शामिल हैं।प्रमुख जिला अधिकारी जुनु हमाल ढकाल ने बताया कि पर्यटकों को रविवार को भी हेलिकॉप्टर से निकालने का प्रयास किया गया था लेकिन तकनीकी समस्या के कारण अभियान सफल नहीं हो सका। इसके बाद सोमवार सुबह दोबारा रेस्क्यू अभियान चलाया गया और सभी छह पर्यटकों को सुरक्षित निकाल लिया गया। भारी बर्फबारी के चलते पर्यटकों को कई दिनों तक दुर्गम इलाके में फंसे रहना पड़ा।