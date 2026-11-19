{"_id":"6afe83131df78054740e33f5","slug":"video-three-robbery-accused-arrested-in-encounter-2026-11-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"शाहजहांपुर: लूट के तीन आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, गोली लगने से घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शाहजहांपुर के पुवायां इलाके में एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र संचालक से 2.70 लाख रुपये और लैपटॉप लूटने वाले तीन बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। बुधवार रात हुई मुठभेड़ में तीनों के पैरों में गोली लगी। पुलिस ने लूटा गया लैपटॉप, 20 हजार रुपये नकदी, चोरी की बाइक और हथियार बरामद किए हैं। यह लूट 16 नवंबर को पवन वाजपेयी से हुई थी। पुलिस चेकिंग के दौरान बदमाशों ने फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई में वे घायल हुए।

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