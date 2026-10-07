शाहजहांपुर: रोडवेज बसें बंद, डग्गामार वाहनों के संचालन पर भड़के कर्मचारी, किया प्रदर्शन

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शाहजहांपुर में रोडवेज बस अड्डा बंद होने के बावजूद डग्गामार वाहनों का पूर्व की तरह संचालन जारी रहने से परिवहन निगम की विभिन्न यूनियनों के पदाधिकारी भड़क गए। कर्मचारियों ने बस अड्डे पर धरना देकर विरोध जताया और डग्गामार वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। धरने में कर्मचारी नेता राजेश पांडेय ने कहा कि निगम की बसों का संचालन बस अड्डे से बंद कर दूसरे स्थानों से कराया जा रहा है। दूसरी ओर डग्गामार वाहन पहले की तरह सड़कों पर दौड़ रहे हैं। इससे परिवहन निगम को नुकसान हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि बस अड्डे की एक किलोमीटर की परिधि में डग्गामार वाहनों का संचालन बंद नहीं कराया गया तो कर्मचारी चक्काजाम करने को मजबूर होंगे। धरने में विनोद मिश्रा, विजय सिंह, आदर्श कुमार, मोबीन खान आदि मौजूद रहे।

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