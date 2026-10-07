शाहजहांपुर: रिहायशी इलाके में घुसा विशालकाय मगरमच्छ, रेस्क्यू करने में छूटे वनकर्मियों के पसीने; देखें वीडियो

ग्रामीणों में रही दहशत

सैदपुर गांव में मगरमच्छ के घुसने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। वह सीधे एक घर के मुख्य दरवाजे तक पहुंच गया था। दरवाजे पर ताला होने के कारण वह अंदर नहीं जा सका। ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी। उन्होंने टीम के पहुंचने तक मगरमच्छ पर नजर रखी।



दो घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन

वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया। मगरमच्छ के विशाल आकार और ताकत के कारण उसे पकड़ना मुश्किल था। वनकर्मियों ने ग्रामीणों के सहयोग से रणनीति बनाई। करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद बल्ली का उपयोग कर उसे काबू किया गया। पकड़े जाने के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया।