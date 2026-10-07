शाहजहांपुर: खोया मंडी के पास किराने की दुकान में लगी आग, लाखों रुपये का नुकसान

शाहजहांपुर के चौक थाना क्षेत्र के रामगंज स्थित रंग मोहल्ला में बुधवार सुबह खोया मंडी के पास किराने की दुकान में अचानक आग लग गई। आग से लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। दुकान से धुआं और आग की लपटें उठती देखकर आसपास के लोगों में अफरातफरी मच गई। सूचना पर पहुंची दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई।

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सुबह करीब आठ बजे आग की लपटें उठती देखकर लोगो ने फायर यूनिट को सूचना दी। सुबह 8:24 बजे दुकान में आग लगने की सूचना मिलते ही अग्निशमन अधिकारी बीएन पटेल फायर सर्विस वाहन के साथ पहुंचे और आग बुझाने का काम शुरू किया। आग की तीव्रता अधिक होने के कारण फायर स्टेशन से एक अतिरिक्त दमकल वाहन भी बुलाया गया। विज्ञापन



दोनों फायर सर्विस वाहनों की मदद से आग बुझाने का अभियान चलाया गया। कुछ देर की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। दमकल कर्मियों ने आसपास की दुकानों और मकानों तक आग फैलने से भी बचाया। आग से दुकान में रखा सामान जल गया है। आग लगने के कारणों और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। सुबह करीब आठ बजे आग की लपटें उठती देखकर लोगो ने फायर यूनिट को सूचना दी। सुबह 8:24 बजे दुकान में आग लगने की सूचना मिलते ही अग्निशमन अधिकारी बीएन पटेल फायर सर्विस वाहन के साथ पहुंचे और आग बुझाने का काम शुरू किया। आग की तीव्रता अधिक होने के कारण फायर स्टेशन से एक अतिरिक्त दमकल वाहन भी बुलाया गया।दोनों फायर सर्विस वाहनों की मदद से आग बुझाने का अभियान चलाया गया। कुछ देर की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। दमकल कर्मियों ने आसपास की दुकानों और मकानों तक आग फैलने से भी बचाया। आग से दुकान में रखा सामान जल गया है। आग लगने के कारणों और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है।

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