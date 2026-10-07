शाहजहांपुर: किराना दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान

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शाहजहांपुर में एक किराने की दुकान में बुधवार सुबह आग लग गई। इस हादसे में लाखों रुपये का सामान जलकर खाक हो गया। दुकान से धुआं और लपटें उठती देख अफरातफरी मच गई। सूचना पर पहुंची दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

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