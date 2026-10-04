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शाहजहांपुर: ताऊ की हत्या करने का आरोपी भतीजा गिरफ्तार, दो सूजे बरामद

Mukesh Kumar

Updated Sun, 04 Oct 2026 01:51 PM IST Updated Sun, 04 Oct 2026 01:51 PM IST







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शाहजहांपुर के रोजा थाना क्षेत्र में अपने ताऊ की हत्या करने के आरोपी भतीजे अरविंद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर दो सूजे बरामद किए गए। पूछताछ में अरविंद ने बताया कि शराब के लिए रुपये न देने पर गुस्से में आकर उसने हत्या की। ... और पढ़ें

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