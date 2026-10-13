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जागरूकता रैली निकाल महिलाओं को सुरक्षा व स्वावलंबन का दिया संदेश
शाहजहांपुर। मिशन शक्ति फेज-06 के तहत सोमवार को महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह व एसपी सौरभ दीक्षित के निर्देशन में सीडीओ उत्कर्ष द्विवेदी और एसपी ग्रामीण भंवरे दीक्षा ने सिटी मजिस्ट्रेट रजनीकांत, सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी व पुलिस बल के साथ खिरनीबाग से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली सदर बाजार क्षेत्र के विभिन्न मार्गों से गुजरी। अधिकारियों ने महिलाओं व छात्राओं को कानूनी अधिकारों की जानकारी दी। नारी सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन के साथ सरकारी हेल्पलाइन नंबरों और ‘शक्ति दीदी’ की भूमिका के बारे में बताया गया।
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