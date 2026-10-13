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Shahjahanpur News: यूपीआई शुल्क के विरोध में व्यापारी, 15 से डिजिटल भुगतान बंद करने की चेतावनी

Tue, 13 Oct 2026 02:10 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:10 AM IST
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Traders oppose UPI charges; warn of halting digital payments from the 15th.
शाहजहांपुर। आदर्श व्यापार मंडल की बैठक में यूपीआई शुल्क के विरोध में 15 अक्तूबर से डिजिटल भुगतान बंद करने की चेतावनी दी है। व्यापारियों के अनुसार, शुल्क लगने से छोटे व्यापारियों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा।
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सोमवार को बहादुरगंज पचराहा स्थित कार्यालय पर हुई बैठक में युवा जिलाध्यक्ष अनवार खान ने कहा कि व्यापारी पहले से ही जीएसटी समेत विभिन्न करों और बैंकिंग लेनदेन से जुड़े खर्चों का बोझ उठा रहे हैं। ऐसे में यूपीआई पर शुल्क लगाने से उनकी मुश्किलें और बढ़ेंगी। सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए।
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व्यापारी मोहित वर्मा ने कहा कि एमडीआर की सीमा दो हजार से बढ़ाकर 10 हजार रुपये कर दी जाती तो व्यापारियों को कुछ राहत मिल सकती थी। तय हुआ कि सरकार ने शुल्क संबंधी निर्णय वापस नहीं लिया तो 15 अक्तूबर से डिजिटल भुगतान बंद कर दिया जाएगा। इस मौके पर जीशान खान, मोहम्मद आलम, रेहान खान, विक्की, नोमान खान आदि मौजूद रहे।
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