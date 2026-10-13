Shahjahanpur News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:12 AM IST
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:12 AM IST
विज्ञापन
जनसुनवाई : नगर निगम कार्यालय में संभव के तहत जनसुनवाई सुबह 10 बजे से।
प्रतियोगिता : अंतरमहाविद्यालयी कबड्डी (पुरुष व महिला) प्रतियोगिता स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय परिसर में पूर्वाह्न 11 बजे से।
महायज्ञ व कथा : सेहरामऊ दक्षिणी के गांव महमदपुर में श्री शतचंडी महायज्ञ और श्रीमद् देवी भागवत कथा दोपहर दो बजे से।
मंचन : ओसीएफ रामलीला मैदान पर श्रीराम-सीता, लक्ष्मण का वन गमन की लीला का मंचन शाम सात बजे से।
- खिरनीबाग रामलीला मैदान पर मंथरा-कैकई संवाद, कैकई-दशरथ संवाद लीला का मंचन शाम सात बजे से।
विज्ञापन
प्रतियोगिता : अंतरमहाविद्यालयी कबड्डी (पुरुष व महिला) प्रतियोगिता स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय परिसर में पूर्वाह्न 11 बजे से।
महायज्ञ व कथा : सेहरामऊ दक्षिणी के गांव महमदपुर में श्री शतचंडी महायज्ञ और श्रीमद् देवी भागवत कथा दोपहर दो बजे से।
मंचन : ओसीएफ रामलीला मैदान पर श्रीराम-सीता, लक्ष्मण का वन गमन की लीला का मंचन शाम सात बजे से।
- खिरनीबाग रामलीला मैदान पर मंथरा-कैकई संवाद, कैकई-दशरथ संवाद लीला का मंचन शाम सात बजे से।