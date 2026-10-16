संतकबीरनगर: मांगों को लेकर एनएचएम कर्मियों का धरना जारी

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संतकबीरनगर में संयुक्त संघर्ष मोर्चा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आह्वान पर एनएचएम कर्मियों का सीएमओ कार्यालय पर बृहस्पतिवार को भी धरना जारी रहा। कर्मचारियों ने नियमितीकरण, समान कार्य-समान वेतन, सेवा सुरक्षा, ईपीएफ, ईएसआई, ग्रेच्युटी, स्वास्थ्य बीमा और समय पर वेतन भुगतान समेत कई मांगें उठाईं।

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