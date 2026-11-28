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राजकीय पॉलीटेक्निक में विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। पहली पाली में आरसीसी स्ट्रक्चर एवं फार्मकोग्रोसी, मैथमेटिक्स प्रथम, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी विषय की परीक्षा हुई। दोनों पालियों की परीक्षाओं में 264 परीक्षार्थी उपस्थित हुए, जबकि 10 गैरहाजिर रहे। परीक्षा को नकलविहीन बनाने के लिए कॉलेज का आंतरिक उड़ाका दल निगरानी करता रहा।

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