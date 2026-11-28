{"_id":"6b0a908366f3529b540e56bf","slug":"video-nine-trainee-iasips-officers-arrived-in-babrala-as-part-of-a-nationwide-study-tour-and-visited-the-kanha-goshala-2026-11-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"भारत दर्शन पर बबराला पहुंचे नौ प्रशिक्षु आईएएस-आईपीएस, कान्हा गोशाला देखी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के नौ प्रशिक्षु अधिकारियों का दल भारत दर्शन शैक्षणिक भ्रमण के तहत बबराला पहुंचा। इस दौरान अधिकारियों ने नगर पंचायत की ओर से संचालित कान्हा गोशाला, पीएमश्री विद्यालय और एमआरएफ सेंटर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। साथ ही नगर में संचालित विकास कार्यों और जनसुविधाओं का भी जायजा लिया। ग्रुप लीडर सुजावल जग्गा और सब ग्रुप लीडर अंजू मीणा के नेतृत्व में पहुंचे दल में कमल चौधरी, अनामिका कश्यप, गौरव पांडेय, अमृतेश शुक्ला, ईशु अग्रवाल, हर्ष मांडलिक और शुभम पटसारिया शामिल रहे। भ्रमण के दौरान प्रशिक्षु अधिकारियों ने कान्हा गोशाला में गोवंश के रखरखाव, चारे-पानी और साफ-सफाई की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इसके बाद पीएमश्री विद्यालय पहुंचकर शैक्षणिक गतिविधियों और उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं की जानकारी ली। दल ने एमआरएफ सेंटर का भी दौरा किया और कचरा प्रबंधन से जुड़ी व्यवस्थाओं को समझा। अधिकारियों ने नगर की बुनियादी सुविधाओं, जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों के क्रियान्वयन को लेकर भी जानकारी हासिल की। नगर पंचायत की ओर से किए जा रहे कार्यों और व्यवस्थाओं की उन्होंने सराहना की। प्रशिक्षु अधिकारियों के इस शैक्षणिक भ्रमण के लिए जिले की बबराला नगर पंचायत का चयन किया गया था। इस अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष हर्षवर्धन वार्ष्णेय और अधिशासी अधिकारी अमरेश तिवारी मौजूद रहे।

... और पढ़ें