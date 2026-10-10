सहारनपुर: टायर फैक्ट्री में धुएं को लेकर खूनी संघर्ष, शामली के अरबीन की मौत; दो घायल, दो हिरासत में

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सहारनपुर के गंगोह क्षेत्र के कल्लरहेड़ी गांव स्थित टायर फैक्ट्री में धुएं की समस्या को लेकर हुआ विवाद मारपीट में बदल गया। घटना में शामली के मन्ना माजरा निवासी अरबीन चौहान की उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि दोनों पक्षों के दो अन्य लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है और पुलिस घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

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