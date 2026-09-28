सहारनपुर: ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ के नारे लगाए, चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस पदाधिकारियों का प्रदर्शन

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सहारनपुर के रामलीला मैदान में कांग्रेस पदाधिकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त की कार्यप्रणाली और चुनाव आयोग के फैसलों के विरोध में प्रदर्शन किया। कलक्ट्रेट परिसर में पहुंचने को लेकर पुलिस और कांग्रेस पदाधिकारियों के बीच नोकझोंक हुई। महानगर अध्यक्ष मनीष त्यागी ने कलक्ट्रेट गेट पर चढ़कर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ के नारे लगाए और चुनाव आयोग के फैसलों को अलोकतांत्रिक बताया। हालिया SIR को लेकर कांग्रेस ने देशभर में प्रदर्शन का आह्वान किया है।

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