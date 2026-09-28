यूपी: सहारनपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन, ‘वोट चोर गद्दी छोड़’ के नारे लगाए; रोके जाने पर पुलिस से नोकझोंक

कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रदर्शन के बाद कलक्ट्रेट परिसर की ओर जाने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, जिसको लेकर दोनों पक्षों के बीच जमकर नोकझोंक हुई।कांग्रेस महानगर अध्यक्ष मनीष त्यागी कलक्ट्रेट गेट पर चढ़ गए और वहां जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के फैसले को अलोकतांत्रिक बताते हुए विरोध जताया।प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ‘वोट चोर गद्दी छोड़’ के नारे लगाए। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।