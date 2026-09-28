Saharanpur News: बारिश से कच्चे मकान की छत गिरी, मलबे में दबा सामान
मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 01:28 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 01:28 AM IST
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देवबंद। दो दिन से लगातार हो रही बारिश के चलते परौली गांव में रविवार को एक कच्चे मकान की छत भरभराकर गिर गई। हादसे के समय परिवार के लोग मकान के बाहर होने के कारण बाल-बाल बच गए। हालांकि छत गिरने से मकान के अंदर रखा सामान मलबे में दब गया, जिससे पीड़ित को आर्थिक नुकसान हुआ है।
परौली गांव निवासी मुर्तजा मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं। उन्होंने बताया कि कच्चा मकान ही उनके परिवार के रहने का एकमात्र सहारा था। रविवार को अचानक मकान की छत भरभराकर गिर गई। देखते ही देखते मकान का एक हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया और उसमें रखा घरेलू सामान भी दब गया। मुर्तजा ने प्रशासनिक अधिकारियों से मामले का संज्ञान लेते हुए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की गुहार लगाई है। पीड़ित का कहना है कि मकान क्षतिग्रस्त होने से परिवार के सामने रहने की भी समस्या हो गई है।
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परौली गांव निवासी मुर्तजा मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं। उन्होंने बताया कि कच्चा मकान ही उनके परिवार के रहने का एकमात्र सहारा था। रविवार को अचानक मकान की छत भरभराकर गिर गई। देखते ही देखते मकान का एक हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया और उसमें रखा घरेलू सामान भी दब गया। मुर्तजा ने प्रशासनिक अधिकारियों से मामले का संज्ञान लेते हुए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की गुहार लगाई है। पीड़ित का कहना है कि मकान क्षतिग्रस्त होने से परिवार के सामने रहने की भी समस्या हो गई है।
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