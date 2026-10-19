Video: रायबरेली में श्रद्धा दुबे के घर पहुंची लखनऊ पुलिस

{"_id":"6ad5e2d5361fb92934015a77","slug":"video-in-moga-180-families-received-property-registration-documents-under-the-mera-ghar-mere-naam-my-home-my-name-scheme-so-far-600-families-in-the-assembly-constituency-have-been-granted-ownership-rights-2026-10-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"मोगा में ‘मेरा घर, मेरे नाम’ योजना के तहत 180 परिवारों को मिलीं रजिस्ट्रियां, विधानसभा क्षेत्र में अब तक 600 परिवारों को मिला मालिकाना हक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}