Video: रायबरेली में बारिश से आई आफत, अलर्ट जारी होने के साथ स्कूल बंद

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लगातार हो रही बारिश आफत सरीखी हो गई है। शुक्रवार को पूरे दिन कभी तेज तो कभी रिमझिम बारिश होती रही। शनिवार को सुबह 40 एमएम बारिश दर्ज की गई, जिससे शहर के मोहल्लों में जलभराव हो गया शनिवार को भारी बारिश का अलर्ट जारी होने के बाद प्रशासन की आपातकालीन बैठक हुई। इसके बाद कक्षा एक से 12 तक के स्कूलों में शनिवार को अवकाश रहा। खेती से लिहाज से बारिश को अच्छा माना जा रहा है। खासकर धान की फसल को पर्याप्त पानी मिल गया है। इससे पैदावार अच्छी होने की उम्मीद है।

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