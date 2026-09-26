Raebareli News: किसानों ने बिशुनपुर उपकेंद्र पर दिया धरना
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Sat, 26 Sep 2026 12:41 AM IST
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बछरावां। बिजली कटौती से खफा किसानों ने शुक्रवार को बिशुनपुर उपकेंद्र पर धरना दिया। किसानों ने शाम के समय होने वाली अघोषित बिजली कटौती बंद किए जाने की मांग की। धरने की सूचना पर उपखंड अधिकारी संजीव कुमार मौके पर पहुंचे और ज्ञापन लेकर समस्या दूर कराने का भरोसा दिया। इसके बाद किसान शांत हुए। उन्होंने चेतावनी दी कि समस्या दूर नहीं हुई तो फिर उपकेंद्र का घेराव किया जाएगा।
किसान नेता आकाश मिश्रा ने बताया कि बिशुनपुर पावर हाउस से बिजली आपूर्ति पूरी तरह लड़खड़ा गई है। किसानों को मुश्किल से आठ से 10 घंटे बिजली मिल पा रही है। उपभोक्ता बिजली न मिलने से परेशान हैं। कई बार विद्युत उपकेंद्र पर शिकायत की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला।
उन्होंने बताया कि बिजली कटौती के साथ ही लोकल फॉल्ट के कारण घंटों बिजली गायब रहती है। शेड्यूल के अनुसार बिजली नहीं मिल पा रही है। शाम के समय होने वाली कटौती से सबसे ज्यादा परेशानी होती है। रमेश, गुरुभजन, सुंदर और रामचरण ने विद्युत उपकेंद्र के कर्मचारियों पर अभद्रता करने का आरोप लगाया।
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किसान नेता आकाश मिश्रा ने बताया कि बिशुनपुर पावर हाउस से बिजली आपूर्ति पूरी तरह लड़खड़ा गई है। किसानों को मुश्किल से आठ से 10 घंटे बिजली मिल पा रही है। उपभोक्ता बिजली न मिलने से परेशान हैं। कई बार विद्युत उपकेंद्र पर शिकायत की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला।
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उन्होंने बताया कि बिजली कटौती के साथ ही लोकल फॉल्ट के कारण घंटों बिजली गायब रहती है। शेड्यूल के अनुसार बिजली नहीं मिल पा रही है। शाम के समय होने वाली कटौती से सबसे ज्यादा परेशानी होती है। रमेश, गुरुभजन, सुंदर और रामचरण ने विद्युत उपकेंद्र के कर्मचारियों पर अभद्रता करने का आरोप लगाया।
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