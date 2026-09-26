Raebareli News: बिजली कटौती पर भड़के कांग्रेसी

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कांग्रेस नेता राकेश सिंह राना ने कहा कि रात में होने वाली बिजली कटौती से विद्यार्थी, किसान, महिलाएं और बुजुर्ग परेशान हैं। उन्होंने शेड्यूल के हिसाब से बिजली आपूर्ति किए जाने की मांग की है। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष हारुन अली ने कहा कि रात में बिजली न रहने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। त्रिलोकी सिंह ने चेतावनी दी कि समस्या का जल्द समाधान न होने पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस मौके पर रिजवान, देवेंद्र यादव, सहीम, रिशु, अकबर, अभिषेक, देशराज, करुणाशंकर, पुष्पेंद्र सिंह मौजूद रहे।

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रायबरेली। जगतपुर क्षेत्र में लगातार हो रही रात्रिकालीन अघोषित बिजली कटौती से नाराज कांग्रेसियों का गुस्सा शुक्रवार को फूट पड़ा। सभी ने नाराजगी जताते हुए बिजली कटौती को बंद किए जाने की मांग की। कहा कि शाम से कटौती का सिलसिला शुरू हो जाता है। इससे व्यापारियों का कारोबार चौपट हो रहा है। कांग्रेसियों ने मुख्य अभियंता को संबोधित ज्ञापन विद्युत उपकेंद्र पर तैनात टीजी टू दिनेश कुमार को सौंपा।