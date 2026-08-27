रायबरेली में रक्षाबंधन को लेकर डिपो में उमड़ी गजब की भीड़, बसों में चढ़ने के लिए मारामारी

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रायबरेली में रक्षाबंधन पर रोडवेज की बसों में बहनों को तीन दिन के लिए मुफ्त यात्रा बृहस्पतिवार की सुबह छह बजे से शुरू हो गई। सुबह से ही भीड़ दिखी। बसों में चढ़ने-उतरने के लिए मारामारी रही। शहर के बस स्टेशन के साथ ही सिविल लाइन के अलावा बछरावां, हरचंदपुर, जगतपुर आदि कस्बों में बहनों ने बसों का घंटों इंतजार किया। बसों के आते ही चढ़ने के लिए मारामारी देखने को मिली। ऐसी स्थिति में बहनों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

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