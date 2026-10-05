फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Raebareli News ›   रायबरेली में खेलकूद दिवस में बच्चों के साथ बड़ों का दिखा उत्साह, प्रतियोगिताएं आयोजित

रायबरेली में खेलकूद दिवस में बच्चों के साथ बड़ों का दिखा उत्साह, प्रतियोगिताएं आयोजित

Mon, 05 Oct 2026 01:33 PM IST
Bhupendra Singh
Bhupendra Singh Bhupendra Singh
Updated Mon, 05 Oct 2026 01:33 PM IST
रायबरेली में खेलकूद दिवस में बच्चों के साथ बड़ों का दिखा उत्साह, प्रतियोगिताएं आयोजित
रायबरेली में महाराजा अग्रसेन जी की 5180वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। वहीं अग्रवाल सुहृद समाज ने खेलकूद दिवस का आयोजन किया। यह कार्यक्रम रविवार को कचहरी रोड स्थित एक विद्यालय में हुआ। खेलकूद दिवस पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में बच्चों ने हिस्सा लिया। महिलाओं की भी लेमन रेस और रस्साकशी की प्रतियोगिता हुई। कार्यक्रम में स्वस्थ शिशु प्रतियोगिता के प्रथम वर्ग में इश्विक प्रथम, प्रनव द्वितीय, लवयांश तृतीय स्थान पर रहे। द्वितीय वर्ग में कृष्णा प्रथम, अव्यान द्वितीय एवं रूदविक अग्रवाल तृतीय रहे। शुभ लाभ प्रतियोगिता में अदिती प्रथम, पल्लवी द्वितीय, नेहा एवं अविशी तृतीय स्थान पर रहीं। चित्रकला प्रतियोगिता के प्रथम वर्ग में धैर्य अग्रवाल के प्रथम, देवांश मित्तल के द्वितीय व नविका मित्तल के तृतीय पुरस्कार मिला। द्वितीय वर्ग में प्रथम पुरस्कार मायरा मित्तल, द्वितीय पुरस्कार काश्वी जैन व तृतीय पुरस्कार आन्या अग्रवाल को मिला। तृतीय वर्ग में प्रथम पुरस्कार आशी अग्रवाल, द्वितीय पुरस्कार अंश अग्रवाल तृतीय पुरस्कार भव्या अग्रवाल को मिला। चतुर्थ वर्ग में नित्या अग्रवाल प्रथम, शाल्वी अग्रवाल दूसरे स्थान पर रहीं। टॉफी रेस में प्रथम स्थान पर रूधव बिन्दल, द्वितीय स्थान पर आरया अग्रवाल व तृतीय स्थान पर देवांग मित्तल रहे। 100 मीटर रेस के प्रथम वर्ग में आरूष मित्तल प्रथम, द्वितीय स्थान पर सिद्धांत जैन व तृतीय स्थान पर वेश अग्रवाल रहे। इही श्रतरह 50 मीटर बोरा रेस, स्लो साइकिल रेस, लूडो, म्यूजिकल चेयर, गोला फेंक एवं रस्साकशी सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

राजस्थान: बस से अचानक उठा धुआं, फिर भड़की आग; 13 यात्रियों ने समय रहते बचाई जान

Nagaur Tourist Mini Bus Catches Fire, 13 Passengers Escape Safely
Nagaur
05 Oct 2026

उज्जैन: दशमी पर भस्म से सजे बाबा महाकाल, भांग से बनाया चंद्रमा और ॐ; दिव्य स्वरूप के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु

Ujjain News Baba Mahakal Decorated with Ash Bhang Moon and Om on Dashami
Madhya Pradesh
05 Oct 2026

दिल्ली में वायरल गर्ल नीशू ने भी लगाया पिटाई का आरोप

Viral girl Neeshu also alleges assault in Delhi
Delhi
04 Oct 2026

वर्ल्ड स्किल कॉम्पीटिशन: खंडवा के कोविद ने जीता रजत, अब पीएमओ से आया बुलावा; भारत को मिले 20 एक्सीलेंस अवार्ड

Kovid won silver medal at World Skills Competition in China
Khandwa
04 Oct 2026

कानपुर: अन्नू अवस्थी ने देव यात्रा निकाली, राजनीति की मन्नत मानी

Kanpur: Annu Awasthi Undertakes 'Dev Yatra', Makes a Vow Regarding Politics
Kanpur
04 Oct 2026
विज्ञापन

कानपुर: डॉ. गीता मिश्र स्मृति संगीत समारोह का हुआ आयोजन, तबला और गिटार के साथ कथक-भरतनाट्यम ने बांधा समां

Kanpur: Dr. Geeta Mishra Memorial Music Festival was organized
Kanpur
04 Oct 2026

कानपुर: चकेरी में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार घायल

Kanpur: Motorcyclist injured after being hit by an unidentified vehicle in Chakeri
Kanpur
04 Oct 2026
विज्ञापन

चरखी दादरी अनाज मंडी पहुंचे जोनल एडमिनिस्ट्रेटर, बाजरा खरीद की व्यवस्थाओं का लिया जायजा; अधिकारियों को दिए निर्देश

Zonal Administrator visits Charkhi Dadri grain market, reviews arrangements for pearl millet procurement, and issues instructions to officials.
Charkhi Dadri
04 Oct 2026

कानपुर: जेठ के गाली देने पर महिला ने निगला जहरीला पदार्थ, हालत गंभीर

Woman swallows poisonous substance after being verbally abused by brother-in-law; condition critical
Kanpur
04 Oct 2026

कानपुर: हाईवे पर ट्रकों का बेतरतीब तरीके से खड़ा होना बड़े हादसों को दे रहा दावत

Kanpur: Haphazardly parked trucks on the highway invite major accidents
Kanpur
04 Oct 2026

बेकाबू ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, मचा कोहराम

Out-of-control truck kills motorcyclist; family devastated
Kanpur
04 Oct 2026

चंबा में 'उड़नपरी' सीमा का जोरदार स्वागत

Athlete Seema accorded a grand welcome in Chamba
Una
04 Oct 2026

जेएनयू में अनशन-धरने का सियासी रण शुरू

Political battle of hunger strike and protest begins in JNU
Delhi
04 Oct 2026

शुक्लागंज: मेधा सम्मान समारोह का आयोजन, 153 मेधावी छात्र-छात्राओं को किया सम्मानित

Shuklaganj: Merit Award Ceremony Held; 153 Meritorious Students Honoured
Kanpur
04 Oct 2026

शुक्लागंज: उफनाई गंगा का जलस्तर घटा, लेकिन लोगों की दुश्वारियां बरकरार

Shuklaganj: Water level of the swollen Ganges recedes, but residents' hardships persist
Kanpur
04 Oct 2026

शुक्लागंज: गोरखपुर-पनवेल एक्सप्रेस में चेन पुलिंग, सरैया रेलवे क्रॉसिंग पर रूक गई ट्रेन

Shuklaganj: Chain pulled on Gorakhpur-Panvel Express; train halted at Saraiya railway crossing
Kanpur
04 Oct 2026

गाजियाबाद में बड़ी रामलीला कमेटी की ओर से भव्य रामलीला महोत्सव का शुभारंभ किया गया

Grand inauguration of Ramlila festival in Ghaziabad marked by a Shiv Baraat procession
Ghaziabad
04 Oct 2026

कानपुर में सड़क हादसा: बाइक डिवाइडर से टकराई, युवक की मौत, दोस्त घायल

Road Accident in Kanpur: Bike Hits Divider; Youth Dies, Friend Injured
Kanpur
04 Oct 2026

लोटस बुलेवर्ड में सुविधाओं के साथ अपनापन, बाहर की अव्यवस्था बनी परेशानी

Lotus Boulevard offers a sense of belonging along with its amenities, but the chaos outside has become a source of trouble
Noida
04 Oct 2026

प्राचीन हनुमान मंदिर गऊशाला के संजय व्यास प्रधान बने

Sanjay Vyas has become the head of the Ancient Hanuman Temple Gaushala
Gurugram
04 Oct 2026

दिल्ली में दृष्टिबाधित शतरंज चैंपियनशिप का समापन

Visually Impaired Chess Championship Concludes in Delhi
Delhi
04 Oct 2026

पितृ पक्ष में ऑटोमोबाइल, सर्राफा बाजार सुस्त

Market activity slows down during the Shradh period
Delhi
04 Oct 2026

गुरुग्राम सेक्टर-1 में टूटी सड़कों से लोग परेशान, बारिश के बाद नहीं हुआ पैचवर्क

Residents of Gurugram Sector-1 troubled by damaged roads; no patchwork done after the rains
Gurugram
04 Oct 2026

फरीदाबाद सेक्टर-55 में आवारा पशु, अतिक्रमण और तेज रफ्तार वाहनों से लोग परेशान

Residents of Faridabad's Sector 55 troubled by stray animals, encroachment, and speeding vehicles
Faridabad
04 Oct 2026

सुविधाओं के अभाव में गुरुग्राम में सरकारी खेल मैदानों की हालत बदहाल

Government sports grounds in Gurugram in a dilapidated state due to lack of facilities
Gurugram
04 Oct 2026

फरीदाबाद स्टेशन पर यात्री का मोबाइल चोरी

Passenger's mobile phone stolen at Faridabad station
Faridabad
04 Oct 2026

ग्लोबल सिटी में आएगा उजाला, 33 केवी फीडर से होगी बिजली आपूर्ति

Global City to be illuminated; power supply to be provided via 33 kV feeder
Gurugram
04 Oct 2026

जेवर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे पर काम तेज

Work on Jewar Greenfield Expressway picks up pace
Faridabad
04 Oct 2026

बल्लभगढ़ में पॉक्सो आरोपी बादल चौधरी गिरफ्तार

POCSO accused Badal Chaudhary arrested in Ballabhgarh
Faridabad
04 Oct 2026

सेरेब्रल पाल्सी जागरूकता शिविर में महिलाओं और बच्चों ने उठाया लाभ

Women and children benefited from the cerebral palsy awareness camp
Noida
04 Oct 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed